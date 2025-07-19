騎車遭惡霸犬攻擊指甲慘遭咬斷 新竹女怒求償15萬

新竹王小姐上月底騎YouBike返家時遭惡霸犬攻擊，腳趾甲當場脫落血流不止。她控訴，飼主第一時間未上前幫忙，她提出包含醫美除疤共15萬醫療費，對方卻只願賠6600元，讓她氣憤提告。新竹市動保所表示，飼主攜帶寵物出入公共場所時，應使用鏈繩等適當防護，以防止寵物攻擊，違者最高罰1萬5000元。

王小姐指出，上月22日深夜11時許她騎YouBike行經東南街前時，一隻惡霸犬突然撲上來咬住她的右腳，由於當時她穿著拖鞋，二拇趾指甲整個被咬掉，鮮血不斷從傷口處冒出，當時她潰大喊：「好痛，快點拿衛生紙給我！」

王小姐說，當時惡霸犬的飼主呆在一旁，也沒有上前出手幫忙，她整個人卡在YouBike上，滴血滴了3分鐘，還是路人拿衛生紙出手協助止血，最後由救護車送醫。但讓她更崩潰的是，指甲脫落修復期也要半年到1年，「還不知道指甲能不能順利長出來」。

王小姐事後列出醫療費包含醫美除疤與精神賠償共15萬，但飼主卻回她遺憾發生這樣的事，但當時惡霸犬有牽繩，她沒有疏忽也不是故意放任傷人，強調自己薪水不高、能力也有限，只能一次性補償6600元，並告知「醫美除疤屬於個人選擇性的治療，這部分我們真的無法納入賠償，還請妳體諒」。

王小姐控訴，這半個月來的對談，都是在價錢上糾結，她看不到對方所謂的「誠意」，實在無法接受，對方賠償6600元根本是在羞辱自己，因此決定提告，捍衛自己權益。