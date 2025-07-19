攝狼出沒新北超商...男偷拍女客裙下風光 當場被逮遭訴

攝狼出沒新北市超商，簡姓男子今年6月中涉偷拍購物女性客人裙下風光當場被逮，新北地檢署日前依無故攝錄性影像罪嫌起訴。

起訴指出，30歲簡姓男子今年6月15日近中午在新北市1間超商，趁穿裙子女性客人在排隊結帳時，持手機開啟錄影功能從後方偷錄被害女子裙底風光。

簡男因全神關注在手機錄影情況，未注意從超商外有路過熱心民眾，清楚看到簡男犯案動作，見義勇為立即衝進超商內出聲制止，受害女子驚聞遭人偷拍，當場霸氣要求簡男交出手機，簡男因遭眾人圍住，只好乖乖交出手機。