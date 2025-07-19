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高雄爆托嬰中心虐童多人受害 法官裁定公訴不受理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市托嬰中心托育人員毆打班上多名嬰幼兒，傷害至少7名1歲以下嬰幼兒造成臉、身軀多處瘀傷、挫傷，家長氣得報警提告。高雄地檢署偵查後依法起訴，不過案件送到高雄地方法院後，因傷害兒童罪嫌屬告訴乃論，在家長撤告後，法官直接裁定公訴不受理。

起訴書指出，傷害幼童的陳姓托育人員2021年10月被家長發現，他涉嫌對一名年僅1歲的幼童賞巴掌、捏臉，造成幼童恐懼前往托嬰中心，經家長調閱托嬰中心監視器才發現此情況，立刻通報社會局，且不只有一名幼童受害，還有其餘6名嬰幼兒遭同樣手法對待。

陳姓托育人員傷害兒童的手法最常見是捏嬰幼兒臉頰、毆打四肢，還有一名幼童被摀住嘴巴搖晃身軀，監視器還拍到托育人員直接抓著幼兒的手腕舉起再施予傷害，有幼童被連續拍打傷害，讓家長看到監視器後立刻就帶孩子到醫院驗傷報警提告。

陳姓托育人員2021年10月5日被家長通報到高雄市社會局，他當天就火速離職，被至少3名幼兒的爸媽聯手提告，經高雄市警察局婦幼警察隊及高雄地檢署偵辦，發現他與另外一名托育人員都有傷害幼童的情況。

陳姓托育員犯後坦承犯行，檢察官斥責他身為托嬰中心的托育人員，辜負這些幼童父母的信任，狠心多次虐待毆打幼兒，沒有身為托育人員應有的敬業與愛心，請求法官從重量處7個月以上有期徒刑。

不過案件送至高雄地方法院審理後，因陳姓托育員與家長們達成和解，家長也同意撤告，因此法官依據成年人故意對兒童犯傷害罪屬告訴乃論，裁定公訴不受理，陳姓托育員逃過刑事處罰。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市 虐童 監視器 托嬰

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