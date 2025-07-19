影／大車輪胎皮脫落闖大禍！國1北上苗栗段22輛車閃避不及受損
國道1號苗栗北上路段昨晚8點多有大型車的輪胎胎皮掉落在中線車道，後方駛來的22輛車閃避不及，相繼撞上造成車體受損，幸好無人受傷，警方將調閱事故路段的相關監視影像，追查肇事的大型車車主到案說明並告發。
國道警方表示，昨晚8點30分接獲通報，國道1號134.8公里苗栗北上路段，接連發生車輛撞及胎皮的事故，脫落胎皮的大車目前待查，警方將調閱事故路段CCTV影像及ETC門架資料，追查肇事車輛並通知車主到案說明，查證確認後依規定加以舉發；經檢測，22輛受損車輛的駕駛都無酒駕行為。
國道公路警察局第二公路警察大隊呼籲，用路人駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援，行駛途中車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定，處汽車駕駛人1000元以上、6000元以下罰鍰，如因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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