影／大車輪胎皮脫落闖大禍！國1北上苗栗段22輛車閃避不及受損

國道1號苗栗北上路段昨晚8點多有大型車的輪胎胎皮掉落在中線車道，後方駛來的22輛車閃避不及，相繼撞上造成車體受損，幸好無人受傷，警方將調閱事故路段的相關監視影像，追查肇事的大型車車主到案說明並告發。

國道警方表示，昨晚8點30分接獲通報，國道1號134.8公里苗栗北上路段，接連發生車輛撞及胎皮的事故，脫落胎皮的大車目前待查，警方將調閱事故路段CCTV影像及ETC門架資料，追查肇事車輛並通知車主到案說明，查證確認後依規定加以舉發；經檢測，22輛受損車輛的駕駛都無酒駕行為。