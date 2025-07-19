影／台61竹北段化學槽車被撞瞬間曝光 化骨水外洩數值0.6 ppm

今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地，如今撞擊瞬間畫面也曝光，45歲黃姓砂石車司機輕傷送醫。毒災應變小組監測周界氫氟酸數值為0.6 ppm，雖未有致命風險，仍請民眾勿靠近。

新竹縣消防局指出，今天上午6時17分接獲通報西濱路二段（台61南下64公里）發生化學槽車車禍案，立即派遣7車16人及化災處理車前往搶救，現場化學槽車運載氫氟酸外洩，已通知毒災應變小組、環保局及警察局到場協助處理。黃姓砂石車司機因車禍造成右手前臂約3公分撕裂傷，意識清楚已送醫。

新竹縣消防局表示，毒災應變小組估計槽體內有10噸氫氟酸，目前只能單機抽取作業，預估1小時以上才能作業完成，消防人員已於外圍待命，協助毒災應變小組除汙，目前南下快、慢車道封閉，畫設警戒區域避免誤闖。

新竹縣消防局說明，化學槽車所屬公司已於現場進行槽體抽離及洩漏點止漏作業，消防人員於現場架設除汙棚及布水線警戒，已通知里長通報該區域民眾緊閉門窗、避免外出。

新竹縣環保局表示，經消防局、化學署、環保局聯合稽查，本案為載運氫氟酸車輛於運送期間遭後方貨櫃車撞擊，車上罐式集裝箱後槽上方四分之一處發生破洞、倒置，導致氫氟酸洩漏，環境事故技術小組目前持續監測警戒。

新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業，目前監測周界之氫氟酸數值0.6 ppm，未有致命風險，仍請民眾暫勿靠近。化學槽車所屬公司已使用吸液棉吸附洩漏之物質，並正在進行換桶作業。