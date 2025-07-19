快訊

薇帕颱風來勢洶洶！台東龍捲風襲5戶民宅 婦人抱柱躲過一劫「嚇死人了」

到台北開會！公車撞死部桃醫院外科主任… 小跑步過馬路最後身影曝

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台61竹北段化學槽車被撞瞬間曝光 化骨水外洩數值0.6 ppm

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地，如今撞擊瞬間畫面也曝光，45歲黃姓砂石車司機輕傷送醫。毒災應變小組監測周界氫氟酸數值為0.6 ppm，雖未有致命風險，仍請民眾勿靠近。

新竹縣消防局指出，今天上午6時17分接獲通報西濱路二段（台61南下64公里）發生化學槽車車禍案，立即派遣7車16人及化災處理車前往搶救，現場化學槽車運載氫氟酸外洩，已通知毒災應變小組、環保局及警察局到場協助處理。黃姓砂石車司機因車禍造成右手前臂約3公分撕裂傷，意識清楚已送醫。

新竹縣消防局表示，毒災應變小組估計槽體內有10噸氫氟酸，目前只能單機抽取作業，預估1小時以上才能作業完成，消防人員已於外圍待命，協助毒災應變小組除汙，目前南下快、慢車道封閉，畫設警戒區域避免誤闖。

新竹縣消防局說明，化學槽車所屬公司已於現場進行槽體抽離及洩漏點止漏作業，消防人員於現場架設除汙棚及布水線警戒，已通知里長通報該區域民眾緊閉門窗、避免外出。

新竹縣環保局表示，經消防局、化學署、環保局聯合稽查，本案為載運氫氟酸車輛於運送期間遭後方貨櫃車撞擊，車上罐式集裝箱後槽上方四分之一處發生破洞、倒置，導致氫氟酸洩漏，環境事故技術小組目前持續監測警戒。

新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業，目前監測周界之氫氟酸數值0.6 ppm，未有致命風險，仍請民眾暫勿靠近。化學槽車所屬公司已使用吸液棉吸附洩漏之物質，並正在進行換桶作業。

據了解，氫氟酸最常見用來清洗晶片，具有「化骨水」之稱，氫離子具有腐蝕性，氟離子會滲透到深層組織引起局部壞死及毒性。氫氟酸可經由皮膚、眼睛、吸入或口服等途徑進入人體，產生毒性，若大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。

新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局表示，毒災應變小組估計槽體內有10噸氫氟酸，目前只能單機抽取作業，預估1小時以上才能作業完成。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局表示，毒災應變小組估計槽體內有10噸氫氟酸，目前只能單機抽取作業，預估1小時以上才能作業完成。圖／新竹縣消防局提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／新竹縣消防局提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／新竹縣消防局提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／民眾提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／民眾提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／民眾提供
今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地。圖／民眾提供
新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣環保局指出，環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組人員及儀器在場，監測周界之氫氟酸濃度等數值，及監控應變作業。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣環保局表示，經消防局、化學署、環保局聯合稽查，本案為載運氫氟酸車輛於運送期間遭後方貨櫃車撞擊，車上罐式集裝箱後槽上方四分之一處發生破洞、倒置。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣環保局表示，經消防局、化學署、環保局聯合稽查，本案為載運氫氟酸車輛於運送期間遭後方貨櫃車撞擊，車上罐式集裝箱後槽上方四分之一處發生破洞、倒置。圖／新竹縣消防局提供

車禍 環保局 新竹

延伸閱讀

南下全封！台61竹北段化學槽車化骨水外洩 砂石車司機送醫

風災後廢棄物驚人 台南已清出1萬多噸、石棉瓦通報上千件

新竹竹北汽修工廠大火狂燒 濃煙沖天車輛變廢鐵

新竹台大竹北院區獲捐重症保溫箱 守護新竹早產兒生命起點

相關新聞

北市欣欣客運行經總統官邸旁 轉彎沒煞車...撞死斑馬線行人

台北市中正區中山南路和愛國東路口、靠近總統官邸附近，今天早上發生嚴重車禍，一名60歲周姓男子走在斑馬線上，被左轉的18路...

影／北市公車撞死「部桃外科主任」 喪命前小跑步過馬路畫面曝

台北市中正區中山南路和愛國東路口、靠近總統官邸，今天早上發生死亡車禍，一名60歲周姓男子走在斑馬線上，被左轉的18路欣欣...

影／台61竹北段化學槽車被撞瞬間曝光 化骨水外洩數值0.6 ppm

今晨一輛砂石車行經台61竹北段時，追撞前方停等紅燈的化學槽車，造成俗稱化骨水的氫氟酸溢出，砂石洩滿地，如今撞擊瞬間畫面也...

影／高雄400多萬保時捷純電超跑遭火舌吞噬 懷疑底盤起火釀禍

高雄市前鎮區中華五路今天清晨發生轎車火警，1輛保時捷Taycan車款純電動超跑突然起火，不久火舌吞噬轎車，消防局據報趕赴...

行人斑馬線上遭公車撞死 北市公運處：最高罰9萬元

欣欣客運1輛公車今天轉彎時，撞上行穿線上1名行人，導致行人不治。台北市公運處表示，正與客運公司了解細節，會依「公路法」第...

高雄港灣6小時內驚見2具浮屍 1男家屬報失蹤確認身分、1女身分不明

高雄港西子灣觀景台前水域今天凌晨民眾驚見一具男性浮屍漂在礁石處報警，警方將男性屍體打撈上岸，發現是一名老翁，身體泡海水浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。