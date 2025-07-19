高雄港灣6小時內驚見2具浮屍 1男家屬報失蹤確認身分、1女身分不明

高雄港西子灣觀景台前水域今天凌晨民眾驚見一具男性浮屍漂在礁石處報警，警方將男性屍體打撈上岸，發現是一名老翁，身體泡海水浮腫，和失蹤人口比對，確認是2天前離家的梁姓老翁；沒料，天亮後，高雄港22號碼頭水域又發現一名年約5、60歲女性浮屍，身分仍待查。

高雄港務警察總隊指出，今天凌晨零時50分許，接獲民眾通報，指稱在位於高雄港西子灣觀景平台前水域礁石有一具男性浮屍，警方獲報派員前往將屍體打撈上岸。

警方發現死者是年約7、80歲的老翁，衣著完整，但身體因泡海水已出現浮腫現象，身體無明顯外傷；警方從失蹤人口資料庫比對特徵，和一名80歲的梁姓老翁吻合。

警方發現梁翁於17日離家不見蹤影，家屬報警列失蹤人口；通知家屬指認身分無誤，將報請檢察官相驗釐清死因。

無獨有偶，今天天剛亮，有民眾於上午6時15分許在高雄港22號碼頭水域發現有女性浮屍在海中載浮載沉，警方趕赴現場，將落海婦人打撈上岸但已溺斃。

警方初步檢視死者年約50至60歲，身穿紫色外衣、藍色牛仔褲及一雙黑色布鞋，初判落水未超過1天，由於死者身上未發現任何身分證件，警方將比對失蹤人口資料查證身分。

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