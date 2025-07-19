影／高雄400多萬保時捷純電超跑遭火舌吞噬 懷疑底盤起火釀禍

高雄市前鎮區中華五路今天清晨發生轎車火警，1輛保時捷Taycan車款純電動超跑突然起火，不久火舌吞噬轎車，消防局據報趕赴滅火，25分鐘撲滅火勢，未造成傷亡，但是超跑已經燒毀，確實起火原因仍待消防局調查。

今天清晨6時10分，高雄市消防局獲報，前鎮區中華五路發生汽車火警，立即動員人車趕赴滅火。消防隊到場時，火舌自車內竄出，幾乎吞噬整輛車，消防員馬上布線射水灌救，直到清晨6時35分撲滅火勢。

據了解，這輛超跑是保時捷Taycan車款，市價約400多萬元，車主是李姓男子（36歲）。他停在路邊，不明原因起火。