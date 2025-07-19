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影／林口大樓獨居女缺錢沒進食...餓到骨瘦如柴 警消破門救出送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區1名53歲獨居女子自稱因為缺錢，把自己鎖在家裡數日未進食，他的兄長聯繫不上焦急報警，後來請消防隊破門，發現她骨瘦如柴癱坐客廳沙發，體虛無力自行移動，連忙送醫。

59歲男子4日晚上打電話向林口警分局求助，說他妹妹突然很多天聯繫不上，非常擔心她的安危。員警迅速趕往這處大型社區住宅，連續敲門呼喊都無人回應，沒多久報案人帶屋子鑰匙趕抵，但被從內部反鎖，立即請消防隊破門。

進屋發現女子氣如游絲癱坐沙發，聲稱數日未進食，虛弱到沒力氣挪動身體，隨後被抬上救護車送林口長庚醫院診治，目前逐漸恢復。警方已通報社會局後續關懷，呼籲民眾多關心獨居親友、鄰居，發現異常狀況聯繫不上就趕快報警求助。

林口區1名53歲獨居女子自稱因為缺錢，把自己鎖在家裡數日未進食，他的兄長聯繫不上焦急報警，後來請消防隊破門，發現她骨瘦如柴癱坐客廳沙發，體虛無力自行移動，連忙送醫。記者林昭彰／翻攝
林口區1名53歲獨居女子自稱因為缺錢，把自己鎖在家裡數日未進食，他的兄長聯繫不上焦急報警，後來請消防隊破門，發現她骨瘦如柴癱坐客廳沙發，體虛無力自行移動，連忙送醫。記者林昭彰／翻攝
林口區1名53歲獨居女子自稱因為缺錢，把自己鎖在家裡數日未進食，他的兄長聯繫不上焦急報警，後來請消防隊破門，發現她骨瘦如柴癱坐客廳沙發，體虛無力自行移動，連忙送醫。記者林昭彰／翻攝
林口區1名53歲獨居女子自稱因為缺錢，把自己鎖在家裡數日未進食，他的兄長聯繫不上焦急報警，後來請消防隊破門，發現她骨瘦如柴癱坐客廳沙發，體虛無力自行移動，連忙送醫。記者林昭彰／翻攝

獨居 林口

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