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台61竹北段化學槽車「化骨水」外洩 南下全封！砂石車司機送醫

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南下全封！台61竹北段化學槽車化骨水外洩 砂石車司機送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市西濱二路（台61南下64公里）處，今天清晨發生氫氟酸外洩事故。一輛砂石車不明原因與化學槽車追撞，造成氫氟酸與砂石雙雙溢出。所幸事故僅砂石車司機輕傷送醫，未釀更大災情。由於氫氟酸具有高度腐蝕性，毒災應變中心與環保局已進駐現場監測，目前西濱南下路段全線封閉，並提醒周邊居民緊閉門窗、避免外出。

新竹縣消防局指出，今天上午6時17分接獲通報，一輛運載氫氟酸的化學槽車不明原因與一輛砂石車發生追撞，兩車撞擊力道猛烈，造成氫氟酸與砂石大量外洩。砂石車駕駛因車禍受傷，經緊急送醫，無生命危險；毒災應變中心與環保局已在現場設立警戒區，並由化學槽車所屬公司協助進行止漏作業。

據了解，氫氟酸最常見用來清洗晶片，具有「化骨水」之稱，氫離子具有腐蝕性，氟離子會滲透到深層組織引起局部壞死及毒性。氫氟酸可經由皮膚、眼睛、吸入或口服等途徑進入人體，產生毒性，若大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。

目前消防局已啟動毒化災應變機制，並籲請附近居民避免外出、緊閉門窗，以防氫氟酸氣體擴散造成危害，相關單位正持續監控現場狀況，待安全無虞後再開放通行。

新竹縣竹北市西濱二路（台61南下64公里）處，今天清晨發生氫氟酸外洩事故。一輛砂石車不明原因與化學槽車追撞，造成氫氟酸與砂石雙雙溢出。圖／民眾提供
新竹縣竹北市西濱二路（台61南下64公里）處，今天清晨發生氫氟酸外洩事故。一輛砂石車不明原因與化學槽車追撞，造成氫氟酸與砂石雙雙溢出。圖／民眾提供

砂石 環保局 新竹

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