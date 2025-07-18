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樹林死亡車禍…機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬10年助理

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樹林死亡車禍！機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬「10年助理」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理，鄭今晚獲悉發文弔慰，「謝謝你這10年來的協助，有緣下輩子再一起努力。」

今天下午4時50分，在新北市樹林區鹿角溪堤外道路發生一起汽車與機車車禍，余姓男子（49歲）駕駛休旅車沿堤外便道往板橋方向直行時，從後方追撞同向行駛的雙載機車騎士蔡姓男子（65歲）與許姓女子（66歲）夫婦2人。

蔡男疑因撞擊力強烈，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治、乘客許女腳部挫傷，暫無生命危險。

轄區樹林警分局接獲報案，派遣交通分隊員警迅速趕抵現場，依規定處理，經檢測汽車駕駛余男酒測值為零，機車騎士蔡男詳細酒測數值仍待抽血檢驗。據了解，休男疑似未注意車前狀況從後方追撞機車，但詳細事故原因與相關責任歸屬仍有待警方進一步調查釐清。

新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理，鄭今晚獲悉發文弔慰。圖／翻攝自鄭運鵬臉書
新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理，鄭今晚獲悉發文弔慰。圖／翻攝自鄭運鵬臉書
新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委鄭運鵬10年助理。記者王長鼎／翻攝

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