影／嘉市連棟透天厝大火消防隊及時救援 婦女躲衣櫥幸運逃生

嘉市芳興街4間連棟RC結構透天厝住宅，晚間6時44分發生大火，火勢凶猛，消防局出動大批消防人員及義消救火，火勢在晚間7時12分撲滅，無人員受傷，消防人員在最後1間2樓搜救時，發現1名婦女反鎖房門，竟然躲在房間衣櫥裡，看到消防人員，開心獲救，卻嚇壞了。

消防局說，芳興街4間連棟RC結構透天厝，晚間6時44分發生大火，熊熊大火由透天厝上方燃燒，大火延燒，冒出火光濃煙，消防隊員佈水線射水滅火，由副大隊長王睿愷指揮，無人員傷亡。

消防局結報後，消防人員逐戶各個房間，搜索火場，竟在最後1間現場在2樓搜救時，發現1名婦女反鎖房門，竟然躲在房間衣櫥裡，平安獲救，看在消防人員眼中「傻眼」，躲在房間衣櫥裡不是火場正確逃生方法，獲救婦女嚇壞了，所幸消防隊及時救援滅火，才讓躲衣櫥婦女幸運逃生。