聽新聞
0:00 / 0:00
影／嘉市連棟透天厝大火消防隊及時救援 婦女躲衣櫥幸運逃生
嘉市芳興街4間連棟RC結構透天厝住宅，晚間6時44分發生大火，火勢凶猛，消防局出動大批消防人員及義消救火，火勢在晚間7時12分撲滅，無人員受傷，消防人員在最後1間2樓搜救時，發現1名婦女反鎖房門，竟然躲在房間衣櫥裡，看到消防人員，開心獲救，卻嚇壞了。
消防局說，芳興街4間連棟RC結構透天厝，晚間6時44分發生大火，熊熊大火由透天厝上方燃燒，大火延燒，冒出火光濃煙，消防隊員佈水線射水滅火，由副大隊長王睿愷指揮，無人員傷亡。
消防局結報後，消防人員逐戶各個房間，搜索火場，竟在最後1間現場在2樓搜救時，發現1名婦女反鎖房門，竟然躲在房間衣櫥裡，平安獲救，看在消防人員眼中「傻眼」，躲在房間衣櫥裡不是火場正確逃生方法，獲救婦女嚇壞了，所幸消防隊及時救援滅火，才讓躲衣櫥婦女幸運逃生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言