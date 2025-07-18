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供稱來不及了！71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台鐵樹林站日前發生有民眾追逐已發車的自強號，跳上以「攀附車廂縫隙」方式搭車到板橋站，再跳下月台離去，由於攀附方式太驚悚引人熱議。鐵警獲報追查，今天通知涉案人71歲許姓男子到案，他供稱「時間來不及」才以此方式搭火車，警詢後被依鐵路法裁罰，面臨1500元至7500元罰鍰。

鐵警指出，台鐵272次自強號列車14日早上7點1分從樹林站準點駛離，有1名男子在2月台第10至13車廂間位置，追趕列車奔跑，最後跳上司機端後第1、2節車廂之間夾縫，攀附列車駛離。

由於事發地點在最北端月台，值班樹林站副站長因太遠無法確認該名男子行為及位置，只能透過月台監視錄影查看清楚，經調閱監視器畫面查看，發現確實有旅客攀附列車離站；經通報板橋站確認，該男子在板橋站下車。

鐵警事後根據監視器畫面和行車資料追查，發現涉案人是71歲許姓男子，許男今天下午2點半到案坦承犯行，透露因趕著搭車到板橋，發現自強號已發車，才以攀附方式搭車，直言「很不好意思」，警詢後被依違反鐵路法第71條第1項第1款函移鐵道局裁罰。

許姓老翁因趕著搭車到板橋，竟然在台鐵樹林站追逐已發車的自強號列車，跳上以「攀附」方式搭乘，畫面驚悚。圖為樹林站上車畫面。記者翁至成／翻攝
許姓老翁因趕著搭車到板橋，竟然在台鐵樹林站追逐已發車的自強號列車，跳上以「攀附」方式搭乘，畫面驚悚。圖為樹林站上車畫面。記者翁至成／翻攝
許姓老翁因趕著搭車到板橋，竟然在台鐵樹林站追逐已發車的自強號列車，跳上以「攀附」方式搭乘，畫面驚悚。圖為板橋站下車畫面。記者翁至成／翻攝
許姓老翁因趕著搭車到板橋，竟然在台鐵樹林站追逐已發車的自強號列車，跳上以「攀附」方式搭乘，畫面驚悚。圖為板橋站下車畫面。記者翁至成／翻攝

鐵道 車廂 自強號 台鐵

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