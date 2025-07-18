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高雄民眾撞見警匪追逐稱「刺激的一天」 駕駛拒檢逃逸吞罰金額曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸，警方尾追1.1公里，民眾拍下畫面，稱「警匪追逐刺激的一天」；後黃擦撞停紅燈的小黃後照鏡，警方蒐證未再尾隨，認黃有危險駕駛等行為，通知到案後，將開出8張可罰4萬8500元的罰單。

三民一警分局長明街派出所員警6月16日於深夜10時40分許執行巡邏勤務，巡經林森一路與河北一路路口，發現黃姓男子（45歲）駕車違規停在紅線上，遂上前攔查。

黃男當時緊閉車窗且不願熄火配合受檢，並趁機加速逃逸，警方見狀開啟警示燈及警鳴器尾隨在後伺機攔查。

過程中，有民眾拍下畫面PO網，稱警匪追逐刺激的一天；黃男沿路逃逸時，有跨越雙黃線、逆向行駛、闖紅燈等違規行為，並在建國二路巷口，擦撞停等紅燈的韓姓男子（34歲）的計程車後照鏡，後仍持續加速逃逸。

警方尾隨約1.1公里，因蒐證齊全，考量安全性，讓黃男離去，事後認定黃男有違停、拒撿逃逸、闖紅燈、逆向行駛、超車不當、未使用方向燈、肇事逃逸及危險駕駛等8項交通違規行為，將通知黃男到案說明。

警方指出，待黃男到案後，將依違反道路交通管理處罰條例予以開單告發，計告發8張，處以4萬8500元罰鍰。

黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸，沿路有闖紅燈（紅圈處）等違規行為。記者石秀華／翻攝
黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸，沿路有闖紅燈（紅圈處）等違規行為。記者石秀華／翻攝
黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸。記者石秀華／翻攝
黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸。記者石秀華／翻攝
黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸。記者石秀華／翻攝
黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸。記者石秀華／翻攝

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