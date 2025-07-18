影／桃園男持雙刀赴朋友公司尋仇 警埋伏拔槍壓制驚險畫面曝

桃園區昆明路今(18)日下午驚傳持刀尋仇事件，33歲陳姓男子因不滿朋友處事不公，竟帶著兩名友人攜刀赴對方公司尋仇。警方接獲線報後提前埋伏，當陳男持西瓜刀與開山刀下車準備行兇時，埋伏員警隨即衝出制止，最終順利將人壓制逮捕，全案依妨害秩序及恐嚇等罪嫌移送偵辦。

33歲陳姓男子因不滿朋友處事不公，竟帶著兩名友人攜刀赴對方公司尋仇。圖：讀者提供

33歲陳姓男子因不滿朋友處事不公，竟帶著兩名友人攜刀赴對方公司尋仇。圖：讀者提供

桃園分局表示，大樹派出所所長蔡東洲得知陳男將於今日前往尋仇，13時50分許在昆明路一帶部署警力埋伏。當陳男抵達現場下車準備攻擊時，員警大聲喝止並拔槍警戒，但陳男情緒激動揮舞雙刀，警方見狀果斷出擊，一腳踹中其腹部後將其制伏，所幸過程中無人受傷。

33歲陳姓男子因不滿朋友處事不公，竟帶著兩名友人攜刀赴對方公司尋仇。圖：讀者提供

案發當下，一名目擊民眾驚恐直呼「人生跑馬燈跑過」，稱自己與哥哥剛好騎車經過現場，親眼目睹雙方對峙，一邊持刀一邊疑似持槍，嚇得趕緊離開現場。警方呼籲，暴力零容忍，將持續加強社區治安，嚴懲任何挑戰公權力之行為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園男持雙刀尋仇 警埋伏拔槍壓制驚險畫面曝