聽新聞
0:00 / 0:00

影／演習剛結束！8旬翁駕車疑為趕接機 撞翻9人座車、女駕駛送醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地區今日上午發生一起翻車事故。一名82歲王姓老翁疑似趕著接機，駕駛白色自小客車從尚義機場方向行經圓環支道時，未依規定禮讓幹道車先行，攔腰撞上正要通過圓環的洪姓女子駕駛灰色九人座車，撞擊力猛烈，導致洪女座車翻覆，她一度受困車內，所幸警消迅速趕抵協助脫困，送醫後左手骨折

這起事故發生在上午10點50分，剛好是完成「城鎮韌性（防空）演習」後不久，在尚義機場圓環便驚傳翻車事故，有民眾一度還以為也是演習的一部分。

金門縣消防局指揮中心於上午10時54分接獲報案，立即派遣金湖、金城消防分隊共計4輛車、11名前往搶救。消防人員抵達現場後，發現洪女受困翻覆車內，立刻實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出，由救護人員施以初步包紮後送往金門醫院，診斷為左手骨折，無生命危險。

警方初步調查指出，王姓駕駛所行支道設有「停」字標線，依法應讓幹道車先行，卻疑似因趕著接機未注意禮讓，違反《道路交通管理處罰條例》第45條，將面臨新台幣600元至1,800元罰鍰；如另涉及轉彎未打方向燈，也可依同法第42條開罰1,200元以上3,600元以下。

金湖警分局呼籲駕駛人行經設有「停」、「讓」標誌或閃紅燈路口，應確實停車並讓幹道車先行，行經圓環亦應打方向燈，避免類似事故再度發生。

金門地區今日上午發生一起翻車事故，金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故，金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日發生一起翻車事故，一名王姓老翁疑似趕著去接機，未禮讓幹道車先行，才肇禍。圖/警方提供
金門地區今日發生一起翻車事故，一名王姓老翁疑似趕著去接機，未禮讓幹道車先行，才肇禍。圖/警方提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故；金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供
金門地區今日上午發生一起翻車事故；金門縣消防局出動多名消防人員實施車體穩固與破壞作業，成功將洪女救出。圖/金門縣消防局提供

骨折 金門 車禍 城鎮韌性演習

延伸閱讀

蔣萬安面諫賴總統「槍口不對內」 林飛帆：無反侵略信念恐成敵人工具

金門防空演習女騎士誤闖道路 警方因「1理由」未開罰

漢光41號演習 東引指揮部展現堅實戰力成果

史上最長漢光實兵上午結束 陸軍司令督導部隊撤收回營

相關新聞

影／嘉市連棟透天厝大火消防隊及時救援 婦女躲衣櫥幸運逃生

嘉市芳興街4間連棟RC結構透天厝住宅，晚間6時44分發生大火，火勢凶猛，消防局出動大批消防人員及義消救火，火勢在晚間7時...

台北市派出所警員感冒強撐繼續工作 傍晚當街暈倒送醫救治

今天傍晚6時許，台北市內湖警分局潭美派出所54歲余姓警員執行交通疏導工作，疑因感冒加上工作疲憊，當場在馬路暈倒，路人見狀...

供稱來不及了！71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

台鐵樹林站日前發生有民眾追逐已發車的自強號，跳上以「攀附車廂縫隙」方式搭車到板橋站，再跳下月台離去，由於攀附方式太驚悚引...

樹林死亡車禍！機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬「10年助理」

新北市樹林區鹿角溪堤外道路今天下天發生1起死亡車禍，雙載機車騎士蔡姓男子遭撞送醫不治，據了解，死者蔡男曾擔任民進黨前立委...

高雄民眾撞見警匪追逐稱「刺激的一天」 駕駛拒檢逃逸吞罰金額曝光

黃姓男子上月16日深夜駕車違停高市林森一路紅線，警網撞見攔查，黃拒檢逃逸，警方尾追1.1公里，民眾拍下畫面，稱「警匪追逐...

台積電嘉義廠發生意外…女工遭300公斤冷水管砸中頭 傷重搶救不治

台積電嘉義縣封裝測試廠5月26日發生工安意外，停工至7月3日復工，7月16日下午再傳意外，重達約300公斤機電用冰水管從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。