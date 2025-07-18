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大吼「直接幫我檢查」！男病患對醫師咆哮、推擠護理師 嘉檢起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

67歲王姓男子去年12月20日上午到嘉義縣大林慈濟醫院看診，因不滿急診室處置流程，咆哮醫師，推擠護理師，妨害醫護人員執行醫療業務，嘉檢偵結，今天依違反醫療法起訴。

起訴書說，王男去年12月20日上午因腰部疼痛，到大林慈濟醫院家醫科看診，轉至急診室治療，對護理師詢問不願配合，當場吼叫「你們醫院很爛，我要求檢查都不做，直接幫我檢查就好了」，護理師回說，「檢查項目須由醫師看診後決定。」

王男進入診間告知醫師，「幫我安排核磁共振檢查」，看診醫師說，「若須安排檢查，應先知道疼痛部位，或先打止痛針」，王男突大聲咆哮說，「我不需要打止痛針，你不資深又不專業，我要專業醫師」。

醫師見狀拒絕看診，聯絡社工、保全到場，請護理師出示拒絕問診檢查單、自動出院同意書給王男，王男情緒激動拒絕簽署，大聲吼叫，徒手推擠護理師左肩。

警方到場帶回偵訊法辦。檢方說，王男干擾急診醫師看診，咆哮、推擠護理師，構成違反醫療法，對醫事人員施以強暴及其他非法手段妨害其執行醫療業務罪，依法起訴。

67歲王姓男子去年12月20日上午到嘉義縣大林慈濟醫院看診，因不滿急診室處置流程，咆哮醫師，推擠護理師，嘉檢偵結依違反醫療法起訴。圖／聯合報資料照片
67歲王姓男子去年12月20日上午到嘉義縣大林慈濟醫院看診，因不滿急診室處置流程，咆哮醫師，推擠護理師，嘉檢偵結依違反醫療法起訴。圖／聯合報資料照片

醫護人員 醫師 護理師

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