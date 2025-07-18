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影／彰化線西水泥車翻覆壓到小客車 乘客受困救出氣胸送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車，兩車駕駛受困自行爬出，但小客車副駕駛座乘客一度受困，消防人員到場將他救出，初步發現他胸口紅腫挫傷，送醫觀察，兩名駕駛無明顯外傷，仍到醫院進一步檢查。

這起意外發生在彰濱工業區，線西消防分隊表示，中午12點左右，一輛水泥車在彰濱線西區慶安南一路與彰濱路口，不知為何突然翻車，剛好又壓到自小客車，兩輛車的駕駛經初步了解都沒有明顯外傷，但自小客車因為被水泥車壓住車體變形，坐在副駕駛座乘客一度受困。

警方指出，初步了解小客車坐副駕的許姓乘客有氣胸情形，傷勢較為嚴重，另賈姓水泥車駕駛和黃姓自小客車駕駛也都送往彰濱秀傳救治，經檢視雙方駕駛未有酒駕情勢，實際肇事主因將由交通隊肇因分析人員後續釐清。

彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車，駕駛自行脫困，但小客車乘客一度受困。圖／讀者提供
彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車，駕駛自行脫困，但小客車乘客一度受困。圖／讀者提供
彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車，小客車毀損嚴重。圖／讀者提供
彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車，小客車毀損嚴重。圖／讀者提供
彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車。圖／讀者提供
彰化線西鄉慶安南一路發生一輛水泥預拌車因不明原因翻覆，還壓到一旁小客車。圖／讀者提供

車禍 彰化

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