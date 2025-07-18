影／底盤燒起來還繼續開！國1小客車冒火光 駕駛驚險逃生

國道1號五楊高架南向70.4公里楊梅路段，14日上午10時19分許有民眾目擊一台小客車底盤冒火仍繼續往前行駛，驚呼「開到燒起來還在開」。對此，國道警察表示，駕駛後續有發現車輛異狀，及時將車輛停靠並下車逃生，雖然駕駛右腳有輕微受傷，但沒有生命危險，也未波及其他人車。

有民眾目擊一台小客車底盤冒火仍繼續往前行駛。圖：翻攝自Threads@rwllxzv

國道警察說明，當時37歲李姓男子獨自駕駛小客車，行經該路段時發現車輛不明原因冒煙起火，趕緊停車處理，隨後整台車便起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場處理。該起火燒車事故造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，警方當下立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。現場於上午11時51分完全排除，全線恢復通車。有關詳細起火原因，尚待消防局進一步調查鑑識。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】車子燒起來還在開！國1小客車駕駛驚險逃生