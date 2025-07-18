快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

聽新聞
0:00 / 0:00

怒吼「你們醫院很爛」！6旬男看診咆哮、推擠護理師 嘉檢依法起訴

中央社／ 嘉義市18日電

一名6旬男子去年在看診時因不滿急診處置流程，對醫師咆哮、推擠護理師，被依違反醫療法起訴。示意圖／AI生成
一名6旬男子去年在看診時因不滿急診處置流程，對醫師咆哮、推擠護理師，被依違反醫療法起訴。示意圖／AI生成

6旬王姓男子去年12月間至大林慈濟醫院看診，被控因不滿急診室處置流程，當場咆哮醫師並推擠護理師，已妨害醫護人員執行醫療業務程度，嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

據嘉義地檢署起訴書，67歲王男去年12月20日上午，因腰部疼痛至嘉義縣大林慈濟醫院家醫科看診，當天轉至急診室治療，對於護理師詢問不願配合，還當場吼叫「你們醫院很爛，我要求的檢查都不做，直接幫我檢查就好了」，護理師回應，檢查項目須由醫師看診後決定。

王男進入診間後，直接告知醫師「幫我安排核磁共振檢查」。看診醫師表示若須安排檢查，應先知道疼痛的部位為何，或可先打止痛針，王男聽聞後，大聲咆哮「我不需要打止痛針，你不資深又不專業，我要專業醫師」。

當時醫師見狀拒絕看診，並聯絡社工、保全到場，且請護理師出示拒絕問診檢查單、自動出院同意書予王男簽署。當下情緒激動的王男拒絕簽署並吼叫，還徒手推擠護理師的左肩。王男行為涉嫌妨害醫護人員執行醫療業務，全案由警方偵辦並函送法辦。

起訴書表示，王男經警通知及嘉檢傳喚，均無到案說明，據醫護人員指述明確、醫院監視器等佐證，王男涉有重嫌。

嘉檢表示，王男干擾急診醫師看診順序，並咆哮、推擠在場護理師，已違反醫療法對醫事人員施以強暴及其他非法手段妨害其執行醫療業務罪，依法起訴。

醫護人員 醫師 護理師

延伸閱讀

苗栗女持利剪欲攻擊醫師！護理師機警反應 3秒內將其壓制在地

影／負時數、苛扣加班費 高雄僾彼診所遭控壓榨護理師

苗栗婦急診室持利剪欲攻擊醫師 年輕護理師挺身出3秒制伏

診所護理師遇害早有跡象！李進良也收到兇嫌恐怖威脅

相關新聞

怒吼「你們醫院很爛」！6旬男看診咆哮、推擠護理師 嘉檢依法起訴

6旬王姓男子去年12月間至大林慈濟醫院看診，被控因不滿急診室處置流程，當場咆哮醫師並推擠護理師，已妨害醫護人員執行醫療業...

影／高雄78歲翁騎機車遭大車輾斃…死者妻掩面哭 70歲司機說法曝光

78歲柯姓老翁今天上午9時10分騎機車到醫院就醫，行經高市九如一路時，遭70歲林姓老翁駕駛的聯結車沒煞車從後追撞，致柯滾...

新竹竹北汽修工廠大火狂燒 濃煙沖天車輛變廢鐵

新竹縣竹北市西濱路二段一間修車工廠，在今天中午12點50分發生火警，現場黑色濃煙密布、直竄天際，嚇壞不少民眾。新竹縣消防...

影／驚悚畫面曝！高雄貨車沒煞車追撞機車 老翁右腳被壓扁露骨慘死

高雄市九如一路今天上午9時10分發生一起死亡車禍，駕駛大貨車的70歲林姓老翁沒煞車，追撞前方78歲騎機車的柯姓老翁，導致...

影／底盤燒起來還繼續開！國1小客車冒火光 駕駛驚險逃生

國道1號五楊高架南向70.4公里楊梅路段，14日上午10時19分許有民眾目擊一台小客車底盤冒火仍繼續往前行駛，驚呼「開到燒起來還在開」。對此，國道警察表示，駕駛後續有發現車輛異狀...

9300萬筆個資外洩！知名徵信社涉非法蒐集 負責人、工程師被逮

國內某知名徵信社涉嫌非法蒐集、販售民眾個資，刑事警察局會同多地警力組成專案小組，於今(114)年6月16日兵分多路在台中西屯區等地執行搜索，查獲9300萬筆外洩個資，並拘提包括實際負責人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。