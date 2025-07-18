怒吼「你們醫院很爛」！6旬男看診咆哮、推擠護理師 嘉檢依法起訴

一名6旬男子去年在看診時因不滿急診處置流程，對醫師咆哮、推擠護理師，被依違反醫療法起訴。示意圖／AI生成

6旬王姓男子去年12月間至大林慈濟醫院看診，被控因不滿急診室處置流程，當場咆哮醫師並推擠護理師，已妨害醫護人員執行醫療業務程度，嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

據嘉義地檢署起訴書，67歲王男去年12月20日上午，因腰部疼痛至嘉義縣大林慈濟醫院家醫科看診，當天轉至急診室治療，對於護理師詢問不願配合，還當場吼叫「你們醫院很爛，我要求的檢查都不做，直接幫我檢查就好了」，護理師回應，檢查項目須由醫師看診後決定。

王男進入診間後，直接告知醫師「幫我安排核磁共振檢查」。看診醫師表示若須安排檢查，應先知道疼痛的部位為何，或可先打止痛針，王男聽聞後，大聲咆哮「我不需要打止痛針，你不資深又不專業，我要專業醫師」。

當時醫師見狀拒絕看診，並聯絡社工、保全到場，且請護理師出示拒絕問診檢查單、自動出院同意書予王男簽署。當下情緒激動的王男拒絕簽署並吼叫，還徒手推擠護理師的左肩。王男行為涉嫌妨害醫護人員執行醫療業務，全案由警方偵辦並函送法辦。

起訴書表示，王男經警通知及嘉檢傳喚，均無到案說明，據醫護人員指述明確、醫院監視器等佐證，王男涉有重嫌。

嘉檢表示，王男干擾急診醫師看診順序，並咆哮、推擠在場護理師，已違反醫療法對醫事人員施以強暴及其他非法手段妨害其執行醫療業務罪，依法起訴。