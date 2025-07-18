累了？統聯司機清晨返回清水車場前 撞倒路旁電線桿
今天清晨4點多，1輛統聯客運正準備開回清水車場收班時，疑似司機開到太累，不慎在四維東路與港新一路口，撞倒路旁的電線桿，導致燈桿、路口監視器及號誌感應器等設備毀損，警方表示，駕駛酒測值為0，當時車輛為空車狀態，無人員傷亡，有關公物毀損部分，後續由權責單位估價索賠。
清水分局表示，獲報今天早上4時33分許，由陳男駕駛的營業大客車，沿四維東路南往北直行，在梧棲區四維東路與港新一路口，疑似恍神不慎撞擊路旁燈桿；據了解事故地點是彰化縣政府位在台中市清水區的2.4公頃縣有地，目前租給統聯客運及台中客運供做轉運中心。
警方呼籲用路人，雖是清晨空車收班，駕駛車輛仍應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。
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