桃園市中壢區文化二路昨(17)日晚間20時40分許發生打架事件，中壢警分局表示，67歲羅姓男騎士與46歲劉姓男騎士因行車糾紛而大打出手，導致雙方都有輕微擦傷，雖然當事人均互不提告，警方仍依社會秩序維護法對他們裁罰。

67歲羅姓男騎士與46歲劉姓男騎士因行車糾紛而大打出手。圖：讀者提供

從曝光的畫面中可以看到，2名男子把機車停在路邊，在人行道上互毆，一旁還有戴安全帽的女子在勸架，雙方仍越打越激動。對此，文化派出所表示，警方獲報立即到場處理，據了解羅男與劉男是因行車糾紛致生口角，進而相互拉扯鬥毆，均受有輕微擦傷，現場雙方表示互不提告，警方後續將他們帶回，依社維法裁罰。

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾如遇糾紛應理性應對冷靜處理，倘遇急迫情形應儘速報警，切勿因一時情緒釀成衝突，警方必依法究辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】激烈場面曝！因行車糾紛大打出手 2男被依社維法裁罰