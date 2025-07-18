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龍潭聖亭派出所所長履新 鄭榮捷具豐富外勤經驗

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局今（18）日上午11時舉行聖亭派出所新任所長布達典禮，由分局長鄭文銘親自主持，並邀集多位民意代表、里長、警友站成員、協勤民力與地方仕紳等貴賓出席觀禮，典禮順利圓滿完成。聖亭派出所原任所長蔡坤龍於7月16日屆齡退休，服務期間致力於轄區治安與交通維護，深受肯定。新任所長則由大園分局警務員鄭榮捷接任。

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龍潭分局聖亭派出所新任所長布達典禮。圖：警方提供

龍潭分局表示，鄭榮捷畢業於中央警察大學警佐班，歷任多個派出所所長職務，具備豐富第一線外勤經驗，兼具法令素養與實務能力。

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聖亭派出所新任所長鄭榮捷具備豐富第一線外勤經驗，兼具法令素養與實務能力。圖：警方提供

鄭文銘在致詞中提到，感謝蔡坤龍任內的辛勞付出，並期許鄭榮捷接掌後持續發揮專長，積極推動警政工作與便民服務，強化治安與交通管理，為打造安全宜居的龍潭環境持續努力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭聖亭派出所所長履新 鄭榮捷具豐富外勤經驗

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