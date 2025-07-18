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龜山警雷厲掃黑 查獲棋牌社「掛羊頭賣狗肉」經營賭場

桃園電子報／ 桃園電子報

響應內政部警政署於7月7日啟動之「全國同步打擊詐欺、檢肅槍枝、查緝賭博及掃黑四合一專案」，桃園市龜山警分局立即啟動高強度勤務作為，並結合「青春專案」與「雷霆除暴專案」，針對轄內各類不法積極清查掃蕩，展現維護治安、保障民眾安全的堅定決心與行動力。其中，警方破獲棋牌社掛羊頭賣狗肉經營非法賭場，也瓦解了專門吸收青少年的幫派組織。

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龜山分局破獲棋牌社掛羊頭賣狗肉經營非法賭場。圖：讀者提供

龜山分局提到，警方日前接獲情資，發現轄區某間棋牌社涉嫌以「娛樂麻將」為掩護，實則暗中經營賭場，警方於7月15日持搜索票執行攻堅，現場查獲鄭姓負責人及24名涉賭民眾，全數依法送辦，有效遏止非法賭博行為；檢肅槍枝部分，龜山分局接獲陳、葉等2犯嫌從事不法毒品交易，且擁槍自重，多日跟監埋伏於7月15日在南投查獲依托咪酯菸彈、毒品安非他命、改造手槍1支及子彈50顆，全案依法移送偵辦。

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龜山分局查獲改造手槍1支及子彈50顆，全案依法移送偵辦。圖：讀者提供

龜山分局也提及，在打擊幫派勢力方面，專案小組接獲線報，毛姓主嫌自去(113)年起吸收青少年成員從事組織犯罪，涉及傷害、強盜、恐嚇取財等不法行徑。經蒐證完備後，於今年7月16、17日會同桃市保安警察大隊、少年警察隊、桃園、蘆竹、平鎮等分局及新北市新店分局等單位，兵分多路同步展開拘提與搜索行動，順利查獲毛嫌及其組織成員共12人到案，並起獲大麻種子、依托咪酯菸油、K他命、被害人本票與借據、護照、鎮暴槍、武士刀、木棍等相關證物，重創該不法幫派組織。

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龜山分局將持續強化對於非法持槍、毒品交易、詐欺集團及賭博行為的打擊行動。圖：讀者提供

此外，龜山分局表示，該分局持續擴大執行「雷霆除暴」與「臨檢勤務」，針對轄內易滋事處所、治安熱點與主要交通幹道強化巡查及路檢。7月迄今，已動員警力165人次，設置66處臨檢點與9處路檢關卡，成功查獲毒品案件19件、詐欺車手11人、酒後駕車17件、通緝犯30人，並查扣改造手槍1枝，成效斐然。

龜山分局長張鶴瓊強調，警方將持續強化對於非法持槍、毒品交易、詐欺集團及賭博行為的打擊行動，並透過跨轄合作、情資整合與高密度勤務策略，以零容忍的態度全面掃除治安死角，致力打造安全穩定的生活環境，讓市民安心安居。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警雷厲掃黑 查獲棋牌社「掛羊頭賣狗肉」經營賭場

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