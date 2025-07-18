聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄78歲翁騎機車遭大車輾斃…死者妻掩面哭 70歲司機說法曝光
三民二警分局調查，林姓老翁駕駛聯結車今天上午9時10分沿九如一路東向西方向直行，因未保持安全距離，追撞直行在前方的柯姓老翁機車，柯男整個人滾入車底，活生生被輾壓，右腳被壓扁、露出骨頭，不幸當場慘死，機車被卡在聯結車的車頭。
肇事的林翁下車後，接受媒體詢問，聲稱「完全不知道發生何事」，當時只是感覺車子晃了一下，以為車子故障了，停下來要巡一下，結果下車後發現有機車在車頭底下，才知撞到人。
林翁指稱，當時他從澄清路直駛，從建國路往九如路時，車頭前方沒車，不清楚為何到事故地點會撞到機車。
柯男妻子聞噩耗趕到現場，看見剛出門的丈夫轉眼間已成一具冰冷的遺體，淚訴指，「丈夫今天上午原本要去醫院就診，丈夫雖然快80歲了，但騎機車活動自如」。柯妻說著說著悲從中來，雙手顫抖，掩面蹲下難過得嚎啕大哭，令在場人為之鼻酸。
警方獲報到場處理，對林翁施以酒測，酒測值為零；警方調查，肇事的林翁雖已70歲，但駕照屬「自用曳引車」，一般駕駛執照可達年限為75歲，林翁無超齡違規駕駛行為。
警方初步研判林翁未依規定保持前、後車距離釀禍，將依違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，處600元至1200元罰鍰，肇責由交通大隊進一步分析研判；另偵訊後將林翁依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言