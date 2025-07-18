影／高雄78歲翁騎機車遭大車輾斃…死者妻掩面哭 70歲司機說法曝光

78歲柯姓老翁今天上午9時10分騎機車到醫院就醫，行經高市九如一路時，遭70歲林姓老翁駕駛的聯結車沒煞車從後追撞，致柯滾入車底遭輾斃慘死；柯妻聞噩耗趕至，見丈夫成冰冷屍體，掩面痛哭；肇事林翁稱，當時沒看到死者機車，車晃了一下，以為故障，下車才知撞到人。

三民二警分局調查，林姓老翁駕駛聯結車今天上午9時10分沿九如一路東向西方向直行，因未保持安全距離，追撞直行在前方的柯姓老翁機車，柯男整個人滾入車底，活生生被輾壓，右腳被壓扁、露出骨頭，不幸當場慘死，機車被卡在聯結車的車頭。

肇事的林翁下車後，接受媒體詢問，聲稱「完全不知道發生何事」，當時只是感覺車子晃了一下，以為車子故障了，停下來要巡一下，結果下車後發現有機車在車頭底下，才知撞到人。

林翁指稱，當時他從澄清路直駛，從建國路往九如路時，車頭前方沒車，不清楚為何到事故地點會撞到機車。

柯男妻子聞噩耗趕到現場，看見剛出門的丈夫轉眼間已成一具冰冷的遺體，淚訴指，「丈夫今天上午原本要去醫院就診，丈夫雖然快80歲了，但騎機車活動自如」。柯妻說著說著悲從中來，雙手顫抖，掩面蹲下難過得嚎啕大哭，令在場人為之鼻酸。

警方獲報到場處理，對林翁施以酒測，酒測值為零；警方調查，肇事的林翁雖已70歲，但駕照屬「自用曳引車」，一般駕駛執照可達年限為75歲，林翁無超齡違規駕駛行為。