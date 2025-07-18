影／虎尾惡房客欠租落跑…滿屋垃圾一地水 還丟下發臭慘死寵物屍

雲林縣虎尾鎮傳出超級惡房客，欠房租之外，還搞得滿屋宛如垃圾場，還破壞水龍頭，水費爆增，水公司發現通報，房東趕往查房才發現房屋慘況，估計損失超過10萬元，現場還留下女房客養的寵物兔，活活被餓死，只剩皮骨，發臭腐爛慘不忍睹，房客不知去向，房東馬上報案。

房東說，房客偷跑他並不知情，是因這個月的水費爆增，比上期多出6000多元，水公司通知他去查房是否漏水，才發現人去樓空，從同棟的其他房客得知，這名女房客兩周前就搬走了。

房東說，慎重起見，開房門時他還以電話徵得女房客家長同意，再會同警方開門，想不到一進門整間房間都積水，傳來陣陣強烈惡臭，水甚至往樓梯間流，房內家具都泡水、動物大小便，滿屋垃圾像被炸彈炸過一樣，令人咋舌。

房東進一步查房，發現浴室水龍頭也被敲壞，還用衣物蓋去，企圖掩蓋流水聲音，屋內還發現一隻女房客所養的寵物兔死屍，腐爛只剩皮和骨，請籠物店來收屍，判斷兔子是被餓死，實在真超過。

房東說，女房客已租了3年，近一年才出現異常，房租屢催不繳，今年6月的兩個月欠租還是其家人代還，目前還欠一個月租金，因房客違反租屋協議，也通知房客家人了。上個月曾催繳水電費未獲回應，就決定不再續租，後來才知道女房客因不能續租，生氣就破壞房間，實令人無法接受。

房東盤點家具設備等損失大約10萬元，已報警循法律途徑求償。這件事在網路曝光，網友留言「太惡質了」、「已涉及諸多法律責任！過分至極」、「教育太失敗悲哀」。有租屋代管業者建議，房東可使用公證合約確保權益，或交給包租代管業者，把傷害降到最低。