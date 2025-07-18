影／驚悚畫面曝！高雄貨車沒煞車追撞機車 老翁右腳被壓扁露骨慘死

高雄市九如一路今天上午9時10分發生一起死亡車禍，駕駛大貨車的70歲林姓老翁沒煞車，追撞前方78歲騎機車的柯姓老翁，導致柯整個人滾入車底遭輾，右腳被壓扁、露出骨頭，當場慘死。

警方調查，當時林姓老翁駕駛大貨車沿九如一路東向西方向直行，因未保持安全距離，追撞直行在前方的柯姓老翁機車，柯男整個人滾入車底，活生生被輾壓，當場慘死。

由於正值上班時間，引起過往人車側目，有網友拍下畫面PO網，直指一人躺在馬路上，右腳直接沒了，看到骨頭和血腥畫面，不知發生何事，不知怎麼被撞的，只能說人生無常。

三民二警分局警方獲報到場處理，對林翁施以酒測，酒測值為零；警方調查，肇事的林翁雖已70歲，但駕照屬「自用曳引車」，一般駕駛執照可達年限為75歲，林翁無超齡違規駕駛行為。