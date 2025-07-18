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夏日戲水消暑 桃消埔子分隊籲牢記「這5字」

桃園電子報／ 桃園電子報

夏日炎炎，從事水域遊憩活動人潮大幅增加，尤其暑假期間，許多家庭都會到海邊或是溪邊戲水，為了確保民眾生命安全，並且強化消防水域救援技能，桃園市消防局第一大隊埔子分隊於轄內水域進行水域救援搶救演練，希望透過訓練增進水域救援觀念及技術。

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埔子分隊於轄內水域進行水域救援搶救演練。圖：埔子分隊提供

埔子分隊說明，此次水域搶救演練，模擬民眾下水遊憩時因身體不適而無法返回岸上，岸邊人員首先以岸上救援技術，透過水域旁設置的救生圈及利用保特瓶等具浮力的物品自製浮具的方式進行救援，此救援方式不但快速，也可確保救援人員的安全；接續使用拋繩槍進行救援，此技術可針對離岸較遠的溺水民眾拋出浮具及浮水繩，給予簡易的浮具確保生命安全，並快速拉至岸邊，操作時需觀察四周風向、距離等因素，避免拋出後遭影響而偏離軌道；後續模擬岸上救援都無法順利接觸溺水民眾，立即由救援人員著全套救援裝備，並攜帶魚雷浮標快速游向溺水民眾進行救援；最後，如果距離岸邊有一段距離，救援人員立即操作船艇，快速划向並將溺水民眾拉至船艇上進行救援及處置，以爭取救援黃金時間。

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埔子分隊希望透過訓練增進水域救援觀念及技術。圖：埔子分隊提供

埔子分隊長江宗晏表示，從事水域活動時，務必要到設有救生設備及救生員看守的合法安全戲水地點，當遇到溺水狀況，務必謹記救溺五步「叫叫伸拋划」。「叫」，大聲呼叫；「叫」，叫119、110、112、118；「伸」，利用延伸物；「拋」，拋送漂浮物；「划」，利用大型浮具划過去，並且特別注意岸上救援優先，不要貿然下水救援，以免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夏日戲水消暑 桃消埔子分隊籲牢記「這5字」

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