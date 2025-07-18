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影／國道1號林口南向火燒車 整輛貨車遭烈焰吞噬
國道1號南向38.5公里林口路段上午9時26分發生小貨車起火，車上2人急逃生未受傷，造成後方回堵約4公里，並影響主線車道車流，消防隊撲滅火勢後，上午10時32分完全排除，全線恢復順暢。
據了解，當時由24歲陳姓男子駕駛小貨車搭載1人，行經林口路段發現引擎室冒煙，趕緊靠邊停下逃生，車輛隨即起火越燒越大。國道警局和新北市消防局獲報派員到場處理，立即射水撲滅火勢，無人受傷也未波及其他車輛，原因待查。
國道警方呼籲用路人若發現車輛行駛中出現異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若無法滑離車道應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車方向，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
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