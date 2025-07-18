高雄292名移工半夜蹲大街上原因曝 宿舍竄火逃生5人躲隔壁樓頂獲救

高市林園區今天凌晨1時14分傳出一棟移工宿樓二樓中庭起火，火舌往左右狂竄，292名移工驚嚇逃生，其中5人跳到頂樓隔壁5樓高的鐵皮屋獲救，當時有移工以手電筒探照附近住宅求救，所幸消防車抵達時，火勢已自行撲滅，無人受傷。

警消指出，位於林園區田厝路一棟8樓建物的移工宿舍今天凌晨1時14分許傳出火警，起火點在2樓中庭，疑似堆放雜物燃燒，火舌從左右竄出，當時約292名移工半夜被驚醒，嚇得逃生。

其中5人逃到頂樓爬到隔壁頂樓待救，一度有移工以手電筒探照住戶住宅求救，有住戶表示，因先前就有移工調皮地以手電筒照進住宅，原以為是在開玩笑，原來真的發生火警。