影／蘆洲長安街突然噴泡沫水阻斷交通 網友扮柯南找答案

新北市蘆洲忠義廟斜對面特力屋前，昨天下午突然噴出大量泡沫水，像1條小河橫斷長安街，剛開始很多機車停在「河邊」不敢涉水通過。有人把行車影像貼上臉書，網友紛紛扮柯南分析畫面，推斷是小孩弄的。果然正確答案。

行車記錄器影像貼在臉書社團「我是蘆洲人」，留言非常踴躍，「那是大樓消防採水口，應該有人誤觸開關」、「泡沫原液桶的囊袋可能破了，不然排出來的應該會是水而不是泡沫」、「影片第6秒，排水口處有個小孩跑掉了，八成是那個小孩」，還有人打趣說昨天熱到很想玩水。