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好人一生平安！機車騎士誤闖高雄過港隧道 後車一路護駕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄過港隧道昨天有機車騎士雙載誤闖快車道，令後方車輛為他們捏一把冷汗，唯恐超車發生意外，反而一路慢速「護駕」。今天警方發現網傳影片，將對騎士開罰

高雄過港隧道設慢車道與快車道，平時大型車輛進出，機車禁行快車道。影片貼網者發現前方有機車騎士雙載走快車道，認為應該是騎錯車道，儘管機車速度緩慢，但擔心機車的安全減速跟在機車後面，留言說「就這樣開在他們後面，幫他們擋車至出口」，但被後車催促。

高雄港務警察總隊今天發現網路流傳這段影片，表示機車不慎騎進過港隧道快車道，所幸未發生意外事故。

但警方指出，過港隧道快車道禁止機車行駛，違者可依道路交通管理處罰條例，處罰600元到1800元罰鍰 ，警方正調閱監視器，將對騎士開罰。

1輛機車昨誤闖高雄過港隧道快車道，後方車輛擔心他們安全，一路護駕。圖／擷取自Threads
1輛機車昨誤闖高雄過港隧道快車道，後方車輛擔心他們安全，一路護駕。圖／擷取自Threads

開罰 車道 影片

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