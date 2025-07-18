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失智翁迷路摔破膝蓋 大園警、里長及時伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名69歲的楊姓老翁今(18)日上午8時許外出散步卻迷失方向，在車來車往的大園工業區內徘徊，後來跌坐在路邊無力起身，膝蓋破皮流血，路過民眾見狀報警求助，大園警分局員警獲報前往關心，經聯繫當地里長協助辨識，里長一眼就認出老翁身分，經確認後由員警將老翁平安護送返家。

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老翁跌坐在路邊無力起身，膝蓋破皮流血，路過民眾見狀報警求助。圖：讀者提供

潮音派出所表示，今日上午接獲民眾報案，在工三路與自立一街路口，有一名老翁跌坐在路邊無力起身，膝蓋破皮流血，且疑似有失智情形，請警方到場協助。警員童毓欣、實習生鄭伊恩獲報前往查看，只見老翁神情疲憊呆坐在路旁，員警詢問老翁身分，但他無法說出自己的年籍資料，僅說自己是出來散步，卻不知該往哪裡走。員警見當時正值上班時間，工業區內車來車往、大車出入頻繁，擔心老翁會發生危險，便先將他帶回派出所休息。

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員警詢問老翁身分，但他無法說出自己的年籍資料，僅說自己是出來散步，卻不知該往哪裡走。圖：讀者提供

潮音派出所進一步提到，警方後續聯繫上當地里長協助辨識身分，里長一眼便認出他是里內經常走失的楊姓老翁，就住在自立一街巷弄的一處社區，員警得知後先通知老翁的家屬，隨後將他護送返家，並提醒家屬可幫老翁申請愛心手鍊，如發生同樣情形可立即辨識身分，家屬感謝警方的熱心幫忙。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁迷路摔破膝蓋 大園警、里長及時伸援

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