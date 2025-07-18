影／台中97歲翁騎電動車奔16公里 家人驚報失蹤…竟是去買烤鴨
台中高齡97歲劉姓老翁日前被家人通報失蹤，警方意外獲報他騎電動車卡在路上，一問才發現劉自潭子區住處要移動16公里到烏日區買「烤鴨」招待朋友，但離家太久家人遍尋不著，劉並在警方勸說下一起先回派出所，待家人到場協助他返家。
台中第三分局指出，健康派出所副所長陳奕宣、警員黃維毅6月底巡邏時，下午5點多獲報南區復興路二段有民眾需協助，發現1名老翁騎電動車疑似迷路、操作發生問題，且他有濃厚鄉音，警員耐心詢問下發現，劉翁已高齡97歲，但思緒仍相當清晰。
劉翁向警方說，他從潭子區住處出發，一路騎電動車要到烏日區1家名店買「烤鴨」招待朋友，警方一查驚覺兩地相隔16公里，有民眾見他迷路才協助報案。
警方詢問發現，劉翁與妻子同住，家中由外籍看護照顧，他因為不想打擾上班的兒女，才堅持自己騎電動車出門，打算沿途問路買烤鴨後再回家。
但警方考量他年事已高擔心其安危，溝通後劉才同意先一起搭上警車，由警員騎著他的電動車一同回派出所。
劉翁的兒子接獲通趕來，表示中午發現爸爸不見遍尋不著，趕緊先向鄰近派出所報失蹤，到場得知父親竟是為了買烤鴨出遠門當場哭笑不得，所幸最終一家人平安返家。
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