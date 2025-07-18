騎車環島到台東「煙筒管」太燙 後背包燒起來險釀災

台東縣成功警分局寧埔派出所員警執行巡邏勤務途中，發現行駛中機車騎士背包起火，即主動上攔停協助滅火，好在火勢迅速撲滅後，騎士並無受傷，僅有部分隨身衣物與證件受損，未釀損失。

這起背包燃燒意外，昨天在東海岸台11線省道96公里處發生，20多歲黃姓男子由南往北騎乘普通重型機車環島旅行，未料，後背包竟冒起白煙並伴隨火苗，黃男沿途卻渾然不知，也不以為意。

成功警分局寧埔所警員陳逸諭、林昆達駕駛巡邏車自勤務返所途中，發現機車騎士背包冒煙，立即鳴笛示意其停車並協助撲滅火勢，使用瓶裝水緊急灌救，所幸火勢及時控制，未造成傷亡。