快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車環島到台東「煙筒管」太燙 後背包燒起來險釀災

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣成功警分局寧埔派出所員警執行巡邏勤務途中，發現行駛中機車騎士背包起火，即主動上攔停協助滅火，好在火勢迅速撲滅後，騎士並無受傷，僅有部分隨身衣物與證件受損，未釀損失。

這起背包燃燒意外，昨天在東海岸台11線省道96公里處發生，20多歲黃姓男子由南往北騎乘普通重型機車環島旅行，未料，後背包竟冒起白煙並伴隨火苗，黃男沿途卻渾然不知，也不以為意。

成功警分局寧埔所警員陳逸諭、林昆達駕駛巡邏車自勤務返所途中，發現機車騎士背包冒煙，立即鳴笛示意其停車並協助撲滅火勢，使用瓶裝水緊急灌救，所幸火勢及時控制，未造成傷亡。

經了解，黃男係於環島旅行途中，後背包疑似因緊貼機車排氣管導致高溫引燃。員警除提醒其日後務必注意裝備放置安全外，該名男子亦對警方熱心協助深表感謝。

台東縣成功警分局寧埔派出所員警執行巡邏勤務途中，發現行駛中機車騎士背包起火，即主動上攔停協助滅火，好在火勢迅速撲滅後，騎士並無受傷，僅有部分隨身衣物與證件受損，未釀損失。圖／成功警分局提供
台東縣成功警分局寧埔派出所員警執行巡邏勤務途中，發現行駛中機車騎士背包起火，即主動上攔停協助滅火，好在火勢迅速撲滅後，騎士並無受傷，僅有部分隨身衣物與證件受損，未釀損失。圖／成功警分局提供

環島 火災 機車騎士

延伸閱讀

丹娜絲嘉義釀災…慈濟大學國際學生伸援手 赴中正大學協助清理

「我們曾經在這裡」台13線苗栗市環島旅行者熱門留言牆

坤達忙到跟Energy鬧不合？他在「玩很大」全說了

農民質疑20年前人禍釀災 台76高架橋下埔鹽鄉農田逢大雨必淹

相關新聞

獨／高雄九如一路一早出現藍色小帳棚！機車擦撞聯結車 男騎士不治　

高雄市三民區九如一路一早出現藍色小帳棚，根據了解，當時一名年約60餘歲的機車男騎士今天上午9時15分許行經九如一路，和同...

人生第一張身分證！台中21歲撿回收黑戶青年 為回歸社會做好準備

台中21歲黃姓青年出生時未報戶口淪為黑戶，今年5月露宿街頭被里長發現，市府7月初安排親子鑑定，確認他與生父的父子關係，近...

台中這區1個半月開出871張罰單 交通事故釀禍原因曝

台中市西屯區人口密集、商圈眾多，衍生交通事故案件量大，警方自6月起展開強力執法，針對行人違規、不依號誌標線指示取締，短短...

比丘尼巡水塔失蹤1天半後尋獲 滿州鄉民盛傳「魔神仔」帶入山

屏東一名俗姓戴的比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔，在山林中迷路，12日晚上消防局獲報後前往搜索未果，隔日下午才找...

高雄292名移工半夜蹲大街上原因曝 宿舍竄火逃生5人躲隔壁樓頂獲救

高市林園區今天凌晨1時14分傳出一棟移工宿樓二樓中庭起火，火舌往左右狂竄，292名移工驚嚇逃生，其中5人跳到頂樓隔壁5樓...

影／蘆洲長安街突然噴泡沫水阻斷交通 網友扮柯南找答案

新北市蘆洲忠義廟斜對面特力屋前，昨天下午突然噴出大量泡沫水，像1條小河橫斷長安街，剛開始很多機車停在「河邊」不敢涉水通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。