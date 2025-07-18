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凌晨大雨國3南向沙鹿段3車連環追撞 2駕駛輕傷就醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

今天凌晨下雨，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。呂男疑操作不當，開車自撞內側護欄，遭後方同車道李男駕駛的大貨車撞上後，停於外側路肩，接著行駛中線車道的黃女再撞上呂男車輛後，停外側路肩，造成呂及黃兩名駕駛輕傷就醫；詳細肇事原因仍待調查釐清。

大甲分隊表示，凌晨4時30分的交通連環事故，起因於30歲呂男今天駕駛小客車南下，行駛國道3號南向174.5公里沙鹿路段中間車道時，疑因操作不當自撞內側護欄，隨後遭後方同車道59歲李男駕駛大貨車撞上後，停於外側路肩，之後又遭46歲黃女同樣行駛中線車道，疑似閃避不及再撞上呂男車輛後，停外側路肩，事故於5時14分排除，未造成車流壅塞情形。

國道七隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供
今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供
今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供
今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供
今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供
今天清晨的雨勢，國道3號南向174.5公里沙鹿路段發生3車連環追撞事故。圖／國道大甲分隊提供

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