台中這區1個半月開出871張罰單 交通事故釀禍原因曝

台中市西屯區人口密集、商圈眾多，衍生交通事故案件量大，警方自6月起展開強力執法，針對行人違規、不依號誌標線指示取締，短短1個半月就開出871件罰單，從違規畫面更可看出，不少行人擅闖馬路遭撞飛、車輛不依號誌釀撞擊翻覆驚悚畫面，警方呼籲遵守交通規則。

台中第六分局指出，6月1日起針對西屯區行人違規、不依號誌標線指示加強執法，至今短短1個半月已經取締871件行人及不依號誌指示違規案件，經統計與去年同期相較，交通事故發生率下降27%。

第六分局說，這次針對西屯區各商圈、市場、學校及公園等高風險區域，安排警員重點巡邏查察，主動舉發違規。從取締結果可發現，最多違規集中在「不依標誌、標線、號誌之指示」及「不依規定，擅自穿越車道」兩項，不少違規民眾都坦言「只是想快一點。」

警方表示，行人違規或不依標誌、標線、號誌指示穿越馬路，很容易導致與車輛碰撞，行人身體一旦遭車輛撞擊，輕則擦挫傷、重則骨折或頭部重創甚至喪命。

警方舉例，曾有高齡行人違規穿越馬路時遭轉彎車撞飛好幾公尺，送醫搶救後雖撿回一命，卻留下嚴重後遺症甚至傷殘，本身撞傷身心煎熬，還得讓駕駛人面臨法律責任、心理壓力，雙方都是受害者。