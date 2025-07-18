快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

台中這區1個半月開出871張罰單 交通事故釀禍原因曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區人口密集、商圈眾多，衍生交通事故案件量大，警方自6月起展開強力執法，針對行人違規、不依號誌標線指示取締，短短1個半月就開出871件罰單，從違規畫面更可看出，不少行人擅闖馬路遭撞飛、車輛不依號誌釀撞擊翻覆驚悚畫面，警方呼籲遵守交通規則。

台中第六分局指出，6月1日起針對西屯區行人違規、不依號誌標線指示加強執法，至今短短1個半月已經取締871件行人及不依號誌指示違規案件，經統計與去年同期相較，交通事故發生率下降27%。

第六分局說，這次針對西屯區各商圈、市場、學校及公園等高風險區域，安排警員重點巡邏查察，主動舉發違規。從取締結果可發現，最多違規集中在「不依標誌、標線、號誌之指示」及「不依規定，擅自穿越車道」兩項，不少違規民眾都坦言「只是想快一點。」

警方表示，行人違規或不依標誌、標線、號誌指示穿越馬路，很容易導致與車輛碰撞，行人身體一旦遭車輛撞擊，輕則擦挫傷、重則骨折或頭部重創甚至喪命。

警方舉例，曾有高齡行人違規穿越馬路時遭轉彎車撞飛好幾公尺，送醫搶救後雖撿回一命，卻留下嚴重後遺症甚至傷殘，本身撞傷身心煎熬，還得讓駕駛人面臨法律責任、心理壓力，雙方都是受害者。

其中，台中市西屯區環中路三段、市政南一路昨（17日）下午4點發生車禍，黃姓女子開車經路口未依號誌指示就貿然左轉，釀對向直行的楊姓男子閃避不及，整輛車擦撞翻覆側躺在路中央，可見違規行為嚴重影響交通安全。

行人違規穿越馬路，遭直行的機車撞上，雙雙重摔倒地。圖／警方提供
行人違規穿越馬路，遭直行的機車撞上，雙雙重摔倒地。圖／警方提供
白色小客車違規左轉，釀直行的紅色廂型車閃避不及擦撞翻覆。圖／警方提供
白色小客車違規左轉，釀直行的紅色廂型車閃避不及擦撞翻覆。圖／警方提供

行人 交通事故

延伸閱讀

台電員工命懸葉克膜 基層同仁悲憤：電信線垂落釀禍

台南七股平房起火！88歲婦受困慘被燒死…疑「停電點蠟燭」釀禍

影／北市警被撞飛昏迷...3天關鍵期 同事心疼大罵：怎沒聽到警鳴聲？

影／中山一派出所警員出任務 路口被計程車攔腰撞飛...昏迷未脫險

相關新聞

獨／高雄九如一路一早出現藍色小帳棚！機車擦撞聯結車 男騎士不治　

高雄市三民區九如一路一早出現藍色小帳棚，根據了解，當時一名年約60餘歲的機車男騎士今天上午9時15分許行經九如一路，和同...

人生第一張身分證！台中21歲撿回收黑戶青年 為回歸社會做好準備

台中21歲黃姓青年出生時未報戶口淪為黑戶，今年5月露宿街頭被里長發現，市府7月初安排親子鑑定，確認他與生父的父子關係，近...

台中這區1個半月開出871張罰單 交通事故釀禍原因曝

台中市西屯區人口密集、商圈眾多，衍生交通事故案件量大，警方自6月起展開強力執法，針對行人違規、不依號誌標線指示取締，短短...

比丘尼巡水塔失蹤1天半後尋獲 滿州鄉民盛傳「魔神仔」帶入山

屏東一名俗姓戴的比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔，在山林中迷路，12日晚上消防局獲報後前往搜索未果，隔日下午才找...

影／國道１號林口南向火燒車 整輛貨車遭烈焰吞噬

國道1號南向38.5公里林口路段上午9時26分發生小貨車起火，車上2人急逃生未受傷，造成後方回堵約4公里，並影響主線車道...

高雄292名移工半夜蹲大街上原因曝 宿舍竄火逃生5人躲隔壁樓頂獲救

高市林園區今天凌晨1時14分傳出一棟移工宿樓二樓中庭起火，火舌往左右狂竄，292名移工驚嚇逃生，其中5人跳到頂樓隔壁5樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。