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比丘尼巡水塔失蹤1天半後尋獲 滿州鄉民盛傳「魔神仔」帶入山

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東一名俗姓戴的比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔，在山林中迷路，12日晚上消防局獲報後前往搜索未果，隔日下午才找到她，所幸意識清楚無大礙。她對此事閉口不談，地方盛傳她是被「魔神仔」帶進山裡迷路，鄉野傳說引發熱議。

消防局7月12日晚上8時47分接獲報案人指，這名比丘尼當天上午9時，進入滿州鄉的山區巡視水塔，一整天未歸也聯絡不到人，消防人員前往搜索，但因夜色昏暗且山區地形複雜，搜索至11時未果只能先撤隊。

13日清晨救難人員再度出動，包括警消、警察、義消及當地部落獵人共24人展開地毯式搜索，並動用空拍機協助尋人。直至下午3時40分，搜救人員在某處山壁下聽到微弱回應聲，才發現她的身影。

救難人員垂降10公尺後將她安全救回，所幸意識清楚、無外傷。她表示，僅靠喝水撐過一天，但對於事情經過閉口不談。事情在地方傳開後，鄉民認為她應該是被「魔神仔」帶進山裡迷路，在地方引發熱議。

消防隊提醒，單獨進入山區應攜帶通訊設備，也要準備足夠的食物等補給，事前亦要將行程計畫及路線告知他人，以防不測。

屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋，順利將其救出。圖／消防局提供
屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋，順利將其救出。圖／消防局提供
屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋。圖／消防局提供
屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋。圖／消防局提供
屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋。圖／消防局提供
屏東一名比丘尼近日獨自一人進入滿州鄉山區巡視水塔迷路，搜救人員前往搜尋。圖／消防局提供

空拍機 屏東

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