人生第一張身分證！台中21歲撿回收黑戶青年 為回歸社會做好準備

台中21歲黃姓青年出生時未報戶口淪為黑戶，今年5月露宿街頭被里長發現，市府7月初安排親子鑑定，確認他與生父的父子關係，近日完成認領程序並設定戶籍，黃姓青年終於領到人生第一張身分證；目前他還被安置在自立處所，由社工培訓生活能力。

北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在一處回收廠發現黃姓青年，詢問得知其沒有戶口也不識字，今年2月間被父親要求離開家中，依靠撿回收物維生；蘇通報社會局，市府啟動跨局處協助，先安置黃姓青年，再聯繫黃父取得出生證明，辦理親子鑑定與認領等行政程序。

民政局今天表示，黃姓青年的生母是外籍人士，與黃父並未結婚，多年前就離家不知去向，黃父不知道怎麼幫孩子報戶口；市府獲報後除了做親子鑑定，戶政事務所也同步啟動調查，函查9個機關，確認黃姓青年不是失蹤人口、通緝人口或入境人口。

民政局指出，近日已替黃姓青年設定戶籍，並發放身分證，黃姓父子感謝社會大眾的關心、里長和市府協助，希望回歸正常生活，未來回到社區逐步自立。民政局也提醒，戶籍關係到就學、就醫、就業與社福，民眾務必確實登記，若有困難戶政事務所會全力協助。