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影／蘆洲工人只為1500元持械聚眾鬥毆被逮 5人急診都不只這錢

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵，發現4男、3女打到受傷掛彩，卻不是什麼屁孩混混打群架，而是同場做工的2組工班，只為了1500元大打出手，弄到連急診掛號都不只這金額，統統抓起來。

正值暑假加強維護社會秩序專案期間，警方昨晚8時許接獲報案說蘆洲復興路227巷內「有多人打群架」，15名快打警力騎機車、開巡邏車鳴笛火速趕抵逮人，大聲喝斥「趴下、趴下！」驚動更多左鄰右舍圍觀。

結果竟是因為2組工班受雇在1處公寓頂樓施工修繕，過程中造成毀損多出2條裂縫，引起屋主不滿要求負責，泥作包商施工修復後，要求鷹架包商也要分擔1500元，協商過程吵了起來，雙方大打出手。

泥作50歲工頭和1對30歲男、女工人，鷹架2男、2女從26到41歲，其中2人拿鐵棍和安全帽、5人徒手，打得不可開交，造成5個人手腳及頭部多處擦挫傷，不願就醫花錢。最後7人全被警方上銬帶回派出所，警詢後依刑法妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵逮捕4男、3女，他們只為了1500元聚眾滋事，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵逮捕4男、3女，他們只為了1500元聚眾滋事，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵逮捕4男、3女，他們只為了1500元聚眾滋事，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵逮捕4男、3女，他們只為了1500元聚眾滋事，警詢後依妨害秩序罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

鬥毆

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