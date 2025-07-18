聽新聞
0:00 / 0:00
影／蘆洲工人只為1500元持械聚眾鬥毆被逮 5人急診都不只這錢
新北市蘆洲昨晚發生「街頭鬥毆」，快打警力出動15人大陣仗趕抵，發現4男、3女打到受傷掛彩，卻不是什麼屁孩混混打群架，而是同場做工的2組工班，只為了1500元大打出手，弄到連急診掛號都不只這金額，統統抓起來。
正值暑假加強維護社會秩序專案期間，警方昨晚8時許接獲報案說蘆洲復興路227巷內「有多人打群架」，15名快打警力騎機車、開巡邏車鳴笛火速趕抵逮人，大聲喝斥「趴下、趴下！」驚動更多左鄰右舍圍觀。
結果竟是因為2組工班受雇在1處公寓頂樓施工修繕，過程中造成毀損多出2條裂縫，引起屋主不滿要求負責，泥作包商施工修復後，要求鷹架包商也要分擔1500元，協商過程吵了起來，雙方大打出手。
泥作50歲工頭和1對30歲男、女工人，鷹架2男、2女從26到41歲，其中2人拿鐵棍和安全帽、5人徒手，打得不可開交，造成5個人手腳及頭部多處擦挫傷，不願就醫花錢。最後7人全被警方上銬帶回派出所，警詢後依刑法妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言