疑打檔不慎…駕搬運車卡住果樹 老農不治

苗栗縣林姓老農被發現夾在搬運車與果樹之間，當時搬運車未熄火，地面被空轉輪胎轉出洞來，送醫不治。記者胡蓬生／翻攝

七十三歲林姓老農前天傍晚在果園被夾在搬運車和果樹之間，被救出送醫不治；老農被發現時搬運車未熄火，輪胎持續運轉將地面轉出大洞，檢警昨相驗，死者胸腹部凹陷傷重死亡，研判意外。

當地果農說，現場柑橘果樹分岔枝幹粗大，位置又低，駕駛搬運車前進時駕駛座位置常會被枝幹卡住或受阻，通常會下車打倒退檔，搬運車把手上有控制前進、後退操控桿，也有加速桿，推測老農可能打檔不慎，搬運車不退反往前衝撞，導致意外發生。

據了解，林姓老農前天下午到苗栗三灣大河村柑橘果園整理，並準備施肥，搬運車上載有許多肥料袋，當天傍晚附近有農友需要借用延長線跑來找林翁，驚見林被夾在搬運車和果樹之間，情況不樂觀，立即將搬運車熄火，並報警求援。

苗栗縣消防局前天下午五時卅分獲報，抵達後使用軍刀鋸將果樹大枝幹鋸斷，救出受困林姓老農，已無心跳呼吸，經送醫搶救，林翁因胸腹部受撞擊凹陷，傷重不治。

警方調查，林姓老農被發現時受困在搬運車和果樹間，當時搬運車還未熄火，輪子在地面不停轉動，將果園地面滾出大洞。檢警相驗後，排除他殺可能。