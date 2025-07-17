聽新聞
0:00 / 0:00

疑打檔不慎…駕搬運車卡住果樹 老農不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣林姓老農被發現夾在搬運車與果樹之間，當時搬運車未熄火，地面被空轉輪胎轉出洞來，送醫不治。記者胡蓬生／翻攝
苗栗縣林姓老農被發現夾在搬運車與果樹之間，當時搬運車未熄火，地面被空轉輪胎轉出洞來，送醫不治。記者胡蓬生／翻攝

七十三歲林姓老農前天傍晚在果園被夾在搬運車和果樹之間，被救出送醫不治；老農被發現時搬運車未熄火，輪胎持續運轉將地面轉出大洞，檢警昨相驗，死者胸腹部凹陷傷重死亡，研判意外。

當地果農說，現場柑橘果樹分岔枝幹粗大，位置又低，駕駛搬運車前進時駕駛座位置常會被枝幹卡住或受阻，通常會下車打倒退檔，搬運車把手上有控制前進、後退操控桿，也有加速桿，推測老農可能打檔不慎，搬運車不退反往前衝撞，導致意外發生。

據了解，林姓老農前天下午到苗栗三灣大河村柑橘果園整理，並準備施肥，搬運車上載有許多肥料袋，當天傍晚附近有農友需要借用延長線跑來找林翁，驚見林被夾在搬運車和果樹之間，情況不樂觀，立即將搬運車熄火，並報警求援。

苗栗縣消防局前天下午五時卅分獲報，抵達後使用軍刀鋸將果樹大枝幹鋸斷，救出受困林姓老農，已無心跳呼吸，經送醫搶救，林翁因胸腹部受撞擊凹陷，傷重不治。

警方調查，林姓老農被發現時受困在搬運車和果樹間，當時搬運車還未熄火，輪子在地面不停轉動，將果園地面滾出大洞。檢警相驗後，排除他殺可能。

苗栗縣 消防員

延伸閱讀

七旬老農遭搬運車撞卡果樹間身亡 檢警排除他殺

搬運車離奇自駕！苗栗七旬農遭撞卡果樹…胸腹凹陷斷氣

深紅色櫻桃是唯一的選擇嗎？專家曝選購時別犯5個常見錯誤

苗栗75歲果農離奇卡樹被夾死 搬運車當時還未熄火

相關新聞

疑打檔不慎…駕搬運車卡住果樹 老農不治

七十三歲林姓老農前天傍晚在果園被夾在搬運車和果樹之間，被救出送醫不治；老農被發現時搬運車未熄火，輪胎持續運轉將地面轉出大...

疑未保持安全距離！國道3號北上土城段「7車連環撞」 4人輕傷送醫

國道3號北向44.7公里土城路段，今天傍晚5時10分發生一起大貨車疑似未保持安全距離，追撞前方廂型車後，再碰撞前方5部大...

七旬老農遭搬運車撞卡果樹間身亡 檢警排除他殺

苗栗縣73歲林姓老農昨天傍晚在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，用軍刀鋸將果樹...

疑夕陽刺眼視線受阻…台中轎車自撞護欄翻車 駕駛受傷

台中市東勢區今天下午發生翻車意外，一輛轎車自撞水泥護欄後翻車，駕駛受傷，駕駛自稱因夕陽刺眼視線受阻才失控，肇事原因由警方...

報警不見人？4旬男報案哀哀叫 警循聲發現慘遭300公斤重機壓住

桃園市龍潭區一名43歲王姓男子日前下午2時許，欲將停放於自家客廳內的大型重型機車牽出保養更換機油時，不慎因重心不穩摔倒，...

逾10戶受害！桃園龜山選舉公報遭竊 男街友遭逮稱「想資源回收」

桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害；警方獲報後調查發現是一名63歲男街友所為，男子稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。