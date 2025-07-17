七旬老農遭搬運車撞卡果樹間身亡 檢警排除他殺

苗栗縣73歲林姓老農昨天傍晚在三灣鄉大河村八股地區一處果園中被人發現夾在搬運車和果樹之間，救護人員趕抵後，用軍刀鋸將果樹枝幹鋸斷救出老翁，但他已失去生命徵象，緊急送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術；老農被發現時搬運車仍未熄火，但無法前進，輪胎在原地將地面都轉出洞來，案情顯得有些離奇，檢警今天相驗，排除他殺可能，遺體發交家屬處理。

老農昨天下午到柑橘果園整理並準備施肥，搬運車上有許多肥料袋，附近有農友因需要借用延長線跑來找他，卻驚見林姓老農被夾在搬運車和果樹之間，情況不樂觀，趕緊將搬運車熄火並報警求援。

苗栗縣消防局表示，昨天下午5點30分接獲報案，立即派遣三灣消防分隊人車趕往，抵達現場後使用軍刀鋸將果樹粗大枝幹鋸斷救出受困老農，但對方已無心跳、呼吸，在現場先為老農實施心肺復甦術，隨後送醫搶救，老農胸腹部受到撞擊凹陷，搶救後仍宣告不治。

警方調查，林姓老農（41年次）被發現受困在搬運車和果樹間，當時搬運車還未熄火，輪子在地面仍不停轉動，在果園地面轉出洞來。檢警今天相驗，排除他殺。

當地果農和曾在柑橘園駕駛過搬運車的人，對老農發生的意外較能理解和推測出原因，因柑橘果樹分岔的枝幹粗大，位置又低，駕駛搬運車前進，駕駛座的位置常會被枝幹卡住或受阻，通常農民會下車，將搬運車打倒檔稍微退後，搬運車把手上有控制前進、後退的操控桿，也有加速桿，推測老農可能在打倒檔時出了狀況，搬運車不退反進衝撞而來，導致意外發生。