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疑夕陽刺眼視線受阻…台中轎車自撞護欄翻車 駕駛受傷
台中市東勢區今天下午發生翻車意外，一輛轎車自撞水泥護欄後翻車，駕駛受傷，駕駛自稱因夕陽刺眼視線受阻才失控，肇事原因由警方調查中。
東勢警分局調查，今天下午3時16分，在東勢區東關路四段12公里處，一輛轎車自撞水泥護欄後翻車，駕駛頭部受傷，意識清楚並自行就醫，無生命危險。
40歲鍾姓男子開轎車沿東關路四段由谷關往東勢方向行駛，他說行經該路段時疑因夕陽刺眼導致視線受阻，不慎自撞路旁水泥護欄，車輛翻覆於道路中央，未與其他人車發生碰撞。
警方到場實施酒測，駕駛人呼氣酒測值為0.00mg/L，初步排除酒駕情形；因現場無行車紀錄器，車速仍無法換算，實際肇事原因仍待蒐集相關跡證，後續將由鑑定單位或司法機關研判。
東勢警分局呼籲，駕駛人行車時應提高警覺，注意天候與視線變化，遇陽光直射或視線不佳時，應適當減速、保持行車安全距離，以維護行車安全。
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