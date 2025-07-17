報警不見人？4旬男報案哀哀叫 警循聲發現慘遭300公斤重機壓住

桃園市龍潭區一名43歲王姓男子日前下午2時許，欲將停放於自家客廳內的大型重型機車牽出保養更換機油時，不慎因重心不穩摔倒，左腳踝當場遭重達300多公斤的機車壓住，無法自行脫困，情急之下透過手機報警求助。警方到場後隨即進入屋內，順利協助脫困，並通報救護人員將王男送醫治療。

龍潭警分局石門派出所警員葉明文、張貴淵執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱龍潭區民生路有自摔車禍案件，警方趕抵現場卻未見車禍跡象，正準備聯繫報案人時，屋內傳來陣陣哀嚎聲，員警循聲入內察看，發現王男倒臥客廳，左腳踝被壓在重型機車下，神情痛苦的向警方求助。

警方立即合力將重機扶起，並通知119救護人員到場處理，經初步檢視，王男左腳踝有骨折情形，警方與救護人員合力將其抬上擔架送醫，送醫前，王男擔憂家中無人照看恐遭宵小入侵，警方貼心協助關閉門窗並在他注視下妥善上鎖，讓王男能安心就醫。

所幸經送醫治療後並無生命危險。王男對警方即時援助表達深切感謝，並感激的表示，當下真的非常害怕，痛得動彈不得又無人援助，還好警方第一時間趕到並伸出援手，不然不知道還要受困機車下多久。