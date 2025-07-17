要被罰了！北市2女演習間「車停高架上」自拍 最重面臨33.6萬元罰鍰

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習今天下午1時30分至2時舉行，有網友發現演習期間，有2名女子沒有避難，見車道上無車，在市民大道高架橋上把賓士車停在馬路上，下車比YA手勢開心拍照，對此，北市警方指出，將通知車主到案後開罰，最重面臨33.6萬元罰鍰。

由於行徑太過獵奇，貼文短短4小時吸引破5萬人按讚，有網友紛紛留言「15萬罰起來」、「2個白痴共30萬」。

針對此誇張行徑，北市警大同分局指出，17日下午1點多接獲檢舉，有民眾將車輛停在市民高架上並下車拍照，將通知汽車駕駛釐清案情，事後報請民防管制中心依民防法開罰，將面臨3萬元至15萬元罰鍰。

另，針對影片中駕駛在市民高架停車行為，已違反道交條例「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，也將祭出6000元至3萬6000元罰鍰。

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