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逾10戶受害！桃園龜山選舉公報遭竊 男街友遭逮稱「想資源回收」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害；警方獲報後調查發現是一名男姓街友所為，男子自稱是想拿去資源回收，詳細犯案動機仍在釐清中。

龜山里里長高華駿指出，近日委託鄰長於里內發放選舉公報，然而鄰長14日晚間前往萬壽路二段一處老舊公寓發送通知書，將選舉公報逐一放進門外各家信箱，15日凌晨4時許卻有住戶發現選舉公報「被偷走」，受害人數至少10戶。

高華駿表示，過去從來沒發生這樣的事情，事發後第一時間與鄰長向警方報案，剛好附近店家的監視器可以拍到公寓門口，鄰長將監視器畫面提供給警方後，結果在距離公寓步行約1分鐘距離的路邊發現整疊選舉公報被丟在路邊，趕緊將選舉公報取回。

對此高華駿說，大罷免投票日期將至，鄰長們也都非常辛苦的發送投票通知單，居然發生這樣的事情，這種行為非常不可取，不論目的為何都是違法行為，已經報案完成絕不姑息；同時提醒民眾若真的未收到投票通知單，只要攜帶身份證、印章，到上一次投票的投開票所，或查詢戶籍地投開票所，一樣能投票。

對此龜山警方接獲報案，依店家提供的監視器畫面調查後掌握一名50多歲男子所為。據了解，該男為附近街友，男子稱當時在做資源回收，看見住家外信箱有紙類才撿走想要回收，詳細原因仍需調查。

桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害；警方獲報後調查發現是一名男遊民所為，男子自稱是想拿去資源回收。圖／龜山里里長高華駿提供
桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害；警方獲報後調查發現是一名男遊民所為，男子自稱是想拿去資源回收。圖／龜山里里長高華駿提供
桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害，里長及鄰長於事發後立即報警。圖／龜山里里長高華駿提供
桃園市龜山區龜山里近日傳出投票通知單及選舉公報投遞至公寓信箱後遭竊，至少10戶受害，里長及鄰長於事發後立即報警。圖／龜山里里長高華駿提供

資源回收 罷免 桃園 投票

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