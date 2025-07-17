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高雄男見警心虛拔腿狂奔 警狂追百公尺…喘吁吁逮人影片曝
林姓男子因妨害秩序罪被雲林地院發布通緝5天，昨晚9時在高雄市三民區某遊藝場時，見警車開至巡邏守望，員警下車，誤以為警方要抓他，拔腿逃逸，一警開警車追，一警在後狂追百公尺，最後喘吁吁將林男逮捕，才發現他是通緝犯。
高市保大特勤中隊巡邏警組昨晚9時執行治安熱點機動巡邏守望勤務，巡經三民區自立、河北路口某處遊藝場治安熱點，2名員警準備下車執行定點守望時，發現一名男子神色慌張奔跑逃離現場。
員警當下認為事有蹊蹺，一警跳上警車開車，一警則從後狂追逃跑男子，約百公尺後，和一名路人合力將男子攔下逮捕；警方查詢身分，發現林姓男子（27歲）5天前因涉及妨害秩序案被雲林地院通緝在案。
林男稱看見警方下車，因自知有案在身，誤認警方是來抓他才慌張逃跑，沒想到，反引起員警注意被逮捕；警詢後依法解送歸案。
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