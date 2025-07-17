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影／男疑施用喪屍煙彈毒駕失控 直衝猛撞騎士、撐傘路人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張姓男子日前開小客車行經基隆市中山區復興路段時，疑施用依托咪酯「喪屍煙彈」後失控，先在中華路撞倒張姓騎士後逃逸，往前開後又撞一名站路邊的婦人才停住。警方在車上查獲1個含依托咪酯殘油的煙彈及1支電子煙，訊後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所14日11時許接獲報案，張姓男子（26歲）駕車由中山區復興路往中華路方向行駛時，先擦撞1輛51歲張男騎的重型機車，但張肇事後後沒有停下，反加速往中華路方向逃逸，隨後在中華路口擦撞擊路旁一名站著撐傘的王姓婦人，致重型機車騎士及婦人手腳多處受傷。

警方獲報後趕赴現場，員警當場在張男車上查獲含依托咪酯殘油的煙彈1個及電子煙主機1支，經初步檢驗呈陽性反應，詢後依毒品危害防制條例移等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

王姓婦人向警方說，當時車子就直直向她撞過去，整個人就倒了下去，力道非常大。警方說，依托咪酯現已列管為第二級毒品，施用後戕害心智甚鉅。

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男疑施用喪屍煙彈毒駕失控，直直撞倒騎士及路人影片曝。記者游明煌／翻攝
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電子煙 毒品 基隆 喪屍煙彈

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