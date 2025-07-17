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花蓮壽豐深夜惡火 他怒對消防員罵三字經！今道歉「一時情緒激動」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區民宅昨凌晨發生大火，除了地址混亂導致消防車跑錯地方，沒想到現場更有一男子情緒激動，不斷辱罵消防員。黃姓男子今天道歉，表示一時情緒上來，講了不適當的言論，真的很抱歉。

據了解，昨天起火點是黃姓男子員工的家，黃男昨凌晨趕到現場關心，知道還有人受困情緒相當激動，想要衝進警戒線，還不斷指揮救火。消防員一直請他離開，沒想到他生氣咆哮、罵三字經影響救災工作，今天有民眾將影片傳到網路上，引來許多批評。

黃男今天出面致歉，因為是員工家裡失火當下很急，想要受困的人趕快救出來，情緒上來講了很多不恰當的言論，感到相當抱歉；員工家屬的喪葬費用他會幫忙，而消防局也會去接洽，看有什麼需要幫忙的地方，盼能彌補這次衝動行為。

消防局副局長李龍聖表示，當時現場指揮官有勸離黃姓民眾，並請警方安撫，強調民眾千萬不要到火災現場指導，大火可能造成受傷，且妨礙救災可能違反消防法20條，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，還有可能妨害公務罪，呼籲大眾尊重現場消防員的專業判斷。

花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，卻有男子辱罵消防員，遭批評今天致歉。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，卻有男子辱罵消防員，遭批評今天致歉。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，卻有男子辱罵消防員，遭批評今天致歉。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，卻有男子辱罵消防員，遭批評今天致歉。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，不幸造成4人死亡。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉一處民宅昨凌晨發生火災，不幸造成4人死亡。記者王思慧／攝影

花蓮 火災 消防員 妨害公務

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