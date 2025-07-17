影／痛到站不起來…休旅車撞倒國小生還肇逃 駕駛喊「沒感覺有撞到人」

宜蘭一名國小女童今天到學校練完田徑後，步出校門正要離去，未料遭一輛速度飛快的休旅車撞倒在地，造成臉部及右大腿受傷，駕駛竟未停下車，揚長而去，警方獲報後以車追人，車主辯稱他沒感覺有撞到人，全案依肇事逃逸送宜蘭地檢署偵辦。

受傷李姓女童12歲，是員山某國小田徑選手，上午與妹妹到學校練習，11時30許步出校門，才剛過馬路走到對向路邊，遭到一輛黑色休旅車撞倒，女童當下痛到無法站立，妹妹趕緊打電話給家人，村長得知後也來關心，學校啟動校安通報。

女童送醫治療，臉部嘴唇擦傷及右大腿受傷，警方調閱監視品並依車號查到車主，竟稱他沒有感覺撞到人，當時因為急著要趕去醫院看病，所以就繼續往前開車。