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影／國道汐止老翁開車「硬插大貨車前方」被推行打橫 嚇出冷汗

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫，想必嚇壞了。幸好沒有受傷。

朱姓老翁上午10時55分開車從汐止系統交流道向北行駛，準備要去八堵，他在9.9公里處縮減車道打算向左匯入國道1號主線，因不當變換車道與44歲莊姓司機駕駛的拖板車發生擦撞。幸好拖板車速度不快，緊急煞停，轎車被向前推行打橫停在外線車道。

由於雙方都有繫妥安全帶，現場無人受傷，警方獲報指導當事人自行排除駛離，再到分隊接受調查，2人均未飲酒，肇責比例尚待進一步釐清。

國道警方再度呼籲，變換車道應保持安全間隔，先看後視鏡，再打方向燈，並轉頭再確認，不可一打方向燈馬上變換車道。

國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。圖／翻攝行車記錄器
國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。圖／翻攝行車記錄器
國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1名75歲老翁駕駛轎車，從縮減車道打算匯進主線，疑未考慮左後方來車速度便擠到拖板車前方，結果擦撞後被向前推行打橫。記者林昭彰／翻攝

車道 國道

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